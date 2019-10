22-Jähriger im Granada schwer verletzt

Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Täter um einen 25-30 Jahre alten deutschen Mann gehandelt haben. Er hatte kurze dunkle Haare, Brillenträger und trug eine "bayerische" Tracht. Diese Person, welche mit mehreren weiteren Personen (ebenfalls in Tracht) unterwegs war, wurde bereits am selben Abend zuvor auf dem Oktoberfest in der Messehalle Idar-Oberstein gesehen. Zeugen die sachdienliche Angaben zum Täter machen können, sollen sich bitte unter der Tel.-Nr. 06781/5610 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung setzen.