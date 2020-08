Authentische und liebenswerte Typen

Die Tourist Information startet am 6. August mit „Die Menschen - Mein EdelSteinLand“ online und über ihre Social Media-Kanäle eine Kampagne, in der die Menschen vorgestellt werden, die das EdelSteinLand ausmachen - authentische, engagierte und liebenswerte "Typen", die unserer Region ihr Gesicht geben. Diese Menschen erzählen auf der Webseite unter www.edelsteinland.de/de/edelsteine-geologie/die-menschen ihre Geschichte(n), lassen den Leser teilhaben an ihren großen und kleinen Aufgaben und verraten, was sie am "EdelSteinLand" so sehr mögen und lieben. Und sie geben wertvolle Tipps, wo es sie selbst in unserer Region immer wieder hin zieht und was sie am liebsten hier unternehmen. Die Seite wird ständig erweitert - es gibt so viele bemerkenswerte Menschen hier, die interessierten Besuchern das Besondere im EdelSteinLand zeigen wollen.

Persönliche Sichtweisen

Lassen Sie sich mitnehmen und lernen Sie "MeinEdelSteinLand" aus den unterschiedlichsten, ganz persönlichen Sichten derer kennen, die hier zu Hause sind! Bei Ihrem persönlichen Besuch im "EdelSteinLand" können Sie sich dann davon überzeugen, was hier so besonders lebens-, liebens- und sehenswert ist.