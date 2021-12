B 41: Fußgänger stirbt bei Horror-Unfall

Massive Probleme bei Busfahrten im Kreis

Kreis Mayen-Koblenz. ÖPNV-Chaos in Teilen des Landkreises. Landrat und VRM sind überzeugt: „Verkehrsunternehmen VREM verletzt vertragliche Pflichten!“ Am 12. Dezember sind die neuen Busfahrpläne in Mayen-Koblenz in Kraft getreten. Gleichzeitig haben zwei Verkehrsunternehmen ihren Betrieb aufgenommen, um die täglich 102 Linien im Landkreis, welche sich auf fünf Bereiche verteilen, zu bedienen.…