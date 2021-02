Benefit für Patienten und Mitarbeiter - mit Video

Holzdiebe unterwegs

Boos. In den vergangenen Wochen hat es in der Gemarkung Boos zwei Fälle von Holzdiebstahl gegeben.Vermutlich am Sonntag 31. Januar, wurden im Booser Staatswald - in der Nähe der Jagdhütte - mehrere dort gelagerte Douglasien-Kanthölzer, vermutlich durch ein größeres Fahrzeug - Geländewagen oder Pickup mit Anhänger - abtransportiert. Zwischen…