Der Impfbus kommt

Die Aktionen im Einzelnen: Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz kommt am Montag, 23. August von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr an die Aldi Filiale in der Vollmersbachstraße 71. „Hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung erhalten“; so wirbt die Landesregierung für die mobilen Impfbusteams, die auf Supermarktparkplätzen quer durch Rheinland-Pfalz ohne Terminvergabe impfen. Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und BioNTech zur Verfügung. Am Dienstag, 24. August, von 16 bis 19 Uhr bietet der Tagestreff der Stiftung Kreuznacher Diakonie in der Amtsstraße 4 ebenfalls eine Sonderimpfaktion in Kooperation mit dem Impfzentrum des Kreises Birkenfeld an. Auch hier ist die Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Dafür stehen voraussichtlich rund 200 Impfdosen des Vakzin BioNTech bereit.

Offener Spieletreff

Am Samstag, 28. August, von 15 bis 18 Uhr veranstaltet das Quartiersmanagement der Sozialen Stadt in der Wasenstraße einen „Offenen Spieletreff XXL“ auf dem Schulhof der Flurschule in der Schulstraße 7 und verbindet auch damit eine Impfaktion nicht nur für die Bewohner des Quartiers Wasenstraße. Für die Impfung ist das Vakzin BioNTech vorgesehen.

Nicht nur im Quartier Wasenstraße, sondern im gesamten Kernstadtbereich von Oberstein leben viele Menschen mit Migrationshintergrund, die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben. Sicher stehen viele schon aus diesem Grund einer Impfung skeptisch gegenüber. Für diese Menschen haben wir auf der Homepage für die Soziale Stadt Quartier Wasenstraße mehrsprachige Videos zum Thema Corona Impfung hochgeladen. Diese sind unter www.sozialestadt.io/aktuelles zu finden oder über den QR-Code auf dem Flyer.