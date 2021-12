Feierlicher Empfang für Supertalent Elena

Rita Lanius-Heck lädt zum Online-Expertengespräch ein

Hunsrück/Nahe. Wie steht es um das Gesundheitswesen im Rhein-Hunsrück-Kreis? Darüber spricht die Landratskandidatin Rita Lanius-Heck am Dienstag, dem 21. Dezember, ab 19 Uhr in einer öffentlichen Online-Konferenz mit Experten. Die Gesprächspartner an dem Abend sind Kristina Theodoropoulos, Pflegedirektorin in der Hunsrück Klinik der Kreuznacher Diakonie, Michael Brahm, Geschäftsführer des Gesundheitscampus Oberwesel, Karsten Bingham, niedergelassener Arzt und Facharzt für Neurochirurgie in Simmern, sowie weitere Akteure aus dem Gesundheitswesen.

