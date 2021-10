kdd 11. Oktober 2021 Artikel teilen





Frau (44) aus Idar-Oberstein vermisst

Britta Sanders wurde zuletzt bei Schwäbisch Hall gesehen

Idar-Oberstein Stadt. Vermisst wird die 44-jährige Britta Sabine Sanders aus Idar-Oberstein. Frau Sanders wurde zuletzt am 4. September 2021 um 11 Uhr an der Raststätte "Kochertalbrücke Süd" auf der BAB6 in Braunsbach/nahe Schwäbisch Hall gesehen, wo sie sich fußläufig in Richtung eines dortigen Feldweges entfernte. Seitdem fehlt von der Vermissten jede Spur. An ihre Wohnanschrift ist sie nicht zurückgekehrt. Ein Unglücksfall kann nicht ausgeschlossen werden.