Gericht: Lehrer darf nicht nach 21 Uhr spazieren gehen

Idar-Oberstein Stadt. Abgelehnt hat das Verwaltungsgericht Koblenz den Antrag eines Lehrers aus Idar-Oberstein, die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs gegen die Ausgangsperre anzuordnen. Der Antragsteller machte geltend, dass es ihm durch die Ausgangsperre nicht mehr möglich sei, nach 21 Uhr spazieren zu gehen.

