Idar-Oberstein: Auto-Messe und "Mein Hund" abgesagt

Kein Coronavirus in Kaisersescher Kindertagesstätte

Kaisersesch. Seit gestern, 12. März, liegt das Testergebnis der Mitarbeiterin im "Haus für Kind und Familie" in Kaisersesch vor. Eine Infektion mit dem Corona-Virus hat sich nicht bestätigt. Das Testergebnis ist negativ. Die Einrichtung ist daher uneingeschränkt in Betrieb. Weitere Infromationen gibt es immer aktuell auf der Homepage der Einrichtung unter: www.stmartin-dku.de