Idar-Oberstein: Besuchsverbot am Klinikum

Verwaltungsdirektor Hendrik Weinz sagt dazu deutlich: „Die aktuelle Corona-Lage erfordert es,

zum Schutz aller Patientinnen und Patienten sowie unserer Mitarbeitenden strenge Maßnahmen zu

ergreifen.“ Das Besuchsverbot in den Kliniken fußt auf konkreten Anlässen im Land: In einigen rheinlandpfälzischen Kliniken, so auch in Idar-Oberstein, wurde bereits nachweislich das Coronavirus durch

Besucher in die Kliniken gebracht, Patienten sowie Mitarbeitende haben sich auf diese Weise infiziert. Hendrik Weinz: „Von daher sehen wir uns gezwungen, bei der derzeitigen Pandemielage bis auf weiteres ein Besuchsverbot zu verhängen. Dies wird auch von den mit uns in der Covid-19-Versorgung kooperierenden Kliniken jetzt so

gehandhabt.“

Das sind die Ausnahmen



Ausgenommen vom Besuchsverbot bleiben Eltern minderjähriger Patientinnen und Patienten, Väter

im Kreißsaal und auf der Neugeborenenstation sowie Angehörige von sterbenden oder

schwerverletzten Patientinnen und Patienten. Nach ärztlichem Ermessen sind im Einzelfall

Ausnahmen möglich. Es gilt auch für die Ausnahmen die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Auf den Intensivstationen gilt die 2G Regel.