Aufgrund der unklaren Informationen über mögliche Personen (Wohnungslose/sonstige unbefugte Drittpersonen) in den Trümmern des leerstehenden Anwesens, wurde die Rettungshundestaffel der Feuerwehr mit Spezialhunden (Trümmerhunde) und das Technische Hilfswerk, Abteilung Bergung, hinzugezogen. Die Trümmer des Anwesens wurden nach Eintreffen der Kräfte abgesucht, es konnten jedoch glücklicherweise keine verschütteten Personen gefunden werden, auch ist kein Fremdschaden entstanden, die umliegenden Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Anwohner agierten sehr hilfsbereit

Durch die Kräfte des THW wurde eine verbliebene, stark einsturzgefährdete Mauer des Anwesens zurück gebaut und die Straße gereinigt. Für die Dauer des Einsatzes war die Wasenstraße für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt. Erfreulich ist, dass alle umliegenden Anwohner sich sehr hilfsbereit gegenüber den Einsatzkräften zeigten und auch zu später Stunde zügig ihre Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich entfernten, um einen reibungslosen Einsatz zu gewährleisten. Im Einsatz waren: Zwei Streifen der Polizei Idar-Oberstein, die Freiwillige Feuerwehr Idar-Oberstein, die Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr mit Standort in Bad Sobernheim und das THW.