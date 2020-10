Idar-Oberstein: Plötzlich sechs Neuinfektionen

kdd 07. Oktober 2020 Artikel teilen





Kreis Birkenfeld: Plötzlich sechs Neuinfektionen

Verdachtsfälle auf Isolierstationen in Krankenhäusern

Idar-Oberstein Stadt. Gestern am späten Abend kamen sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzu. Ein 72-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen (bisher nicht in Quarantäne), eine 45-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Baumholder (bereits in Quarantäne), ein 38-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau aus Idar-Oberstein (beide bereits in Quarantäne) sowie ein 57-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau aus der Verbandgemeinde Birkenfeld (beide bisher nicht in Quarantäne).