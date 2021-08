Idar-Obersteiner bei TV-Show Love Island

Die neue Staffel »Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe« startet am 30. August um 20.15 Uhr, Durch die Show führt Sylvie Meis. In einer Traumvilla auf Mallorca haben die Singles vier Wochen lang Zeit, ihren Traumpartner oder ihre Traumpartnerin zu finden. Mitten unter ihnen auch ein Boy aus der Schmuckstadt. Der BWL-Student beschreibt sich als eher ruhigen Vertreter, der aber durchaus stolz auf seinen Body ist. Seine Freunde würden ihn als nachdenklichen, emotionalen und disziplinierten Typen beschreiben. Abturnend findet er egoistische Mädels. In punkto Flirten achtet er bei seinem Dreamgirl zuerst auf das Gesicht, dann aber sei es wichtig, die Person hinter der Fassade kennenzulernen. Nach einer langjährigen Beziehung habe er erstmal eine Pause gebraucht, doch jetzt geht es mit Wumms in den Flirt-Himmel über dem Mittelmeer. Ob er an die Liebe auf den ersten Blick glaubt?

"Braunhaarig mit blonden Strähnen"



»Ja, man kann sich auf den ersten Blick auf jeden Fall sehr anziehend finden, aber ob daraus dann auch eine Beziehung mit Liebe wird, muss man schauen«, so der leidenschaftliche Sportler. Einen ausgefallenen Geschmack bei seiner Holden hat er definitiv: »Sie wäre braunhaarig, mit blonden Strähnen, hätte einen schönen Po, wäre sportlich und hätte ein hübsches Gesicht. Und was ist dem Idar-Obersteiner wichtig in einer Partnerschaft? In erster Linie Loyalität und dass sie ihn unterstützt. Sex haben will er indes nicht in der Villa, aber küssen und kuscheln wäre schon okay, meint er augenzwinkernd. Überhaupt scheint er in dieser Beziehung zurückhaltender. Ganz gentlemanlike: »Bis zum dritten Date musst man nicht unbedingt Sex haben«. Die meisten Anmachsprüche findet der 25-Jährige eher plump. Wenn ihm eine Frau gefalle, spreche er sie direkt an. Also so schüchtern kann Domenik doch nicht sein... Noch ein Tipp für seine »Kolleginnen« auf Malle: »Wenn man ehrlich mit mir ist, mir ab und zu ein Kompliment macht, hinter mir steht und mir den Rücken stärkt, erobert man mein Herz«. „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Montag, 30. August, um 20.15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22.15 Uhr bei »RTLZWEI«.