Idar-Obersteiner sollen Wasservorräte anlegen

Arbeiten an der Wasserleitung im Bereich Heidensteil und Eze

Idar-Oberstein Stadt. Am Samstag, 4. Mai, sind infolge der Baumaßnahme in der Heidensteilstraße umfangreiche Arbeiten an der Wasserleitung erforderlich. Dadurch kommt es von 8 bis 15 Uhr in den Straßen Am Bismarckturm, Ezenichstraße, Flugplatzstraße, Heinzenwies, Hohwies, In den Gärten Kantstraße, Reichelsdell, Schopenhauerstraße, Steinkäulchen, Unterm Bismarckturm und Vollmersbachstraße zur Unterbrechung der Wasserversorgung beziehungsweise zur Verringerung des Versorgungsdrucks.