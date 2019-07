Im Daal wird wieder gerockt

Kirchenbollenbach. Am 19. und 20. Juli darf wieder gerockt werden: Auf der Waldbühne geben sich am Wochenende zahlreiche Bands und Interpreten die Klinke in die Hand.Das Programm: Freitag, 18 Uhr, The Feelgood MClouds; 19.30 Uhr Animal Bizarre; 21 Uhr The Moorings; 23 Uhr Elfmorgen; Samstag, 15 Uhr, Christian Lehr, 16.30 Uhr We Are Electric, 18 Uhr Idestroy, 19.30 Uhr Powder for Pigeons; 21 Uhr Ko Ko Mo; 23 Uhr,…

