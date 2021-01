Jagdhund Aramis schon ein halbes Jahr auf der Flucht

Achtung Gewerbetreibende: Betrüger am Werk

Kall. Jüngst haben die Kaller Gemeindeverwaltung mehrfach Hinweise von Gewerbetreibenden erreicht, die darauf hinweisen, dass Telefonbetrüger im Kaller Gemeindegebiet aktiv sind. Dabei werden ansässige Firmen bzw. Gewerbetreibende kontaktiert mit der Anfrage, in der angeblichen Bürgerbroschüre der Gemeinde eine Anzeige zu schalten.