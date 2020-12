Jerusalema Challenge: Das Klinikum tanzt - Mit Video

Get professional help from qualified specialists at order research papers online. Only most competent writers and researchers, 24/7 online support and privacy protection. Im Klinikum hatten die Leiterin der Schule für Gesundheitsfachberufe, Julia Schmidt, und ihr Team

zunächst die Idee, mit ihren Auszubildenden an der Challenge teilzunehmen. Schnell war klar, dass

man Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen des Klinikums dafür begeistern wollte

mitzumachen. Nachdem die Klinikleitung ihre Zustimmung erteilt hatte, erfolgte ein entsprechender

Aufruf an die gesamte Belegschaft beider Standorte in Idar-Oberstein und Baumholder.

In Pausen und in der Freizeit geübt

In kürzester Zeit entstanden an den unterschiedlichsten Orten in und um das Klinikum herum zahlreiche

Beiträge von Teams aus verschiedenen Abteilungen, natürlich unter Beachtung der Hygiene- und

Abstandsregelungen. Zuvor wurde in Pausen und in der Freizeit fleißig geübt. «Zum Internationalen

Tag der menschlichen Solidarität am kommenden Sonntag, den 20. Dezember 2020 möchten wir

vorab mit unserem Beitrag gemeinsam ein kleines Zeichen der Freude in dieser schwierigen Zeit

setzen» freut sich Julia Schmidt. Anett Petry, Lehrende an der Schule für Gesundheitsfachberufe,

ergänzt: «Einen Moment innehalten, die Pandemie einmal hinten anstellen und den Menschen ein

Lächeln aufs Gesicht zaubern. Das ist unser Ziel.»