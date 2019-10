Juwelier erneut von Dieb heimgesucht

Bereits in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober wurde bei einer identisch ausgeführten Tat Schmuck aus einer anderen Vitrine des gleichen Juweliers entwendet. Auch hier wird die Höhe des Diebesguts auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftaten. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei in beiden Fällen um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.