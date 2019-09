Karriere-Tipps aus erster Hand: "tib" geht in neue Runde

Ortsschild in Schalkenmehren geklaut

Schalkenmehren. Unbekannte haben ein Ortsschild in Schalkenmehren entwendet. Der oder die unbekannten Täter haben in Schalkenmehren das an der Mehrender Straße (K 16) am Ortsrand stehende Ortsschild "Schalkenmehren/ Mehren 2km" aller Wahrscheinlichkeit nach in der Nacht von Freitag, 6. September, auf Samstag, 7. September,…