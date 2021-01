Klinik: Aufnahmestopp beendet

Update: Vermisster 63-Jähriger aus Trierweiler wohlauf

Trier. Der seit dem 19. Januar vermisste Ingo Rubert aus Trierweiler ist am Sonntag, 24. Januar, in Schweich von einem Zeugen gesehen und in seine Wohnung in einer Seniorenresidenz zurückgebracht worden.