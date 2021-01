Kreis Birkenfeld: GÃ¼nther MÃ¼ller (93) als erster geimpft

Kreis Birkenfeld: Günther Müller (93) als erster geimpft

Unlike other enter schools, we have no prepared, prepackaged classes randomly taught by just anyone who has the time to teach it. You know exactly who your teacher will be before you ever register, and you'll receive feedback from that teacher on your writing. We accept a maximum of 12 students per class in most classes. You will never be a face in the crowd in a Writers.com class. We Idar-Oberstein Stadt. Ein guter Tag für den Kreis war der 3. Januar: Die ersten Corona-Schutzimpfungen wurden Sonntagmorgen in der Seniorenwohnanlage Grimm in Idar-Oberstein verabreicht. Die erste Impfung bekam Günther Müller (93)von der Obfrau der Kreisärzteschaft, Dr. Karoline Hautmann-Strack, gesetzt.

