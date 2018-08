Leben retten an den Wirtschaftstagen

Zusammen mit der Stefan-Morsch-Stiftung, der ersten Stammzellspenderdatei Deutschlands, wollen Organisatoren der Wirtschaftstage dazu beitragen, dass irgendwann jedem Leukämie-Patienten wirklich geholfen werden kann: „Lasst Euch typisieren! Mit jedem neu gewonnenen Spender erhöht sich die Chance, dass Menschen mit Blutkrebs geholfen werden kann.“

Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland etwa 11 000 Menschen an Leukämie. Viele davon sind Kinder oder Jugendliche. Wenn Chemotherapie und/oder Bestrahlung nicht helfen, ist eine Stammzelltransplantation die letzte Chance. Das funktioniert jedoch nur, wenn sich gesunde Spender als mögliche Lebensretter zur Verfügung stellen. In Spenderdateien wie der weltweit vernetzten Stefan-Morsch-Stiftung sind fast 32 Millionen Menschen registriert. Doch noch immer gibt es für manchen Patienten keinen passenden Spender.

Wer sich typisieren lassen will, füllt einfach einen Gesundheitsfragebogen aus und gibt eine Speichelprobe ab. Diese Probe geht dann zur Analyse ins Labor der Stiftung. Die Gewebemerkmale werden dort analysiert und pseudonymisiert an das deutsche Zentralregister der ZKRD in Ulm weitergegeben, wo sie für weltweite Suchanfragen zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen? Die Stefan-Morsch-Stiftung ist unter der gebührenfreien Hotline 08 00 / 7 66 77 24 oder über E-Mail info@stefan-morsch-stiftung.de erreichbar. Auf der Homepage http://www.stefan-morsch-stiftung.de oder via Facebook kann man sich ebenfalls informieren. Auch Spendengelder sind darüber hinaus willkommen.

Spendenkonto:

Stefan-Morsch-Stiftung – Hilfe für Leukämie-und Tumorkranke

Kreissparkasse Birkenfeld

IBAN: DE76 5625 0030 0000 2222 24

BIC: BILADE55XXX