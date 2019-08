Mann (20) mit schussbereiter Waffe und Drogen erwischt

Nach Banküberfall: Polizei nimmt 62-Jährigen fest

Trier. Nach dem Überfall auf eine Bank in der Hosenstraße am Donnerstag, 8. August, hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen: Am Samstagmorgen, 10. August, klickten die Handschellen für einen 62-Jährigen aus dem Stadtteil Kürenz.