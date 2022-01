Mann (51) trieb im Idarbach

Kinder- und Familienimpftag in der Sparkasse

Bad Kreuznach Stadt. Am Samstag, 15. Januar, ist in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in den Räumen der Sparkasse Rhein-Nahe (Kornmarkt 5, 55543 Bad Kreuznach) ein Kinder- und Familienimpftag geplant. Impfungen sind an diesem Tag für Kinder ab 5 Jahren und deren Familienangehörige möglich.

weiterlesen