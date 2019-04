kdd 23. April 2019 Artikel teilen





Mehrere Einbrüche in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein Stadt. Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am Sonntag, 21. April, gegen 4.20 Uhr in eine Gaststätte in der Wasenstraße ein. Die Täter schlugen auf der Rückseite des Gebäudes zur Naheüberbauung hin ein Fenster ein und drangen so in das Tatobjekt vor. Trotz aktivierter Alarmanlage begeben sich die Täter in das Objekt, entwenden aus einer Geldkassette einen geringen Bargeldbetrag und verlassen das Gebäude wieder auf dem Einstiegswege. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt.