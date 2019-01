Mehrere Einbrüche zwischen den Jahren

Bis jetzt noch unbekannte Täter hebelten am Freitag, 28. Dezember, in der Zeit von 11.30 bis 21 Uhr die Kellertür eines Einfamilienwohnhauses in der Straße "An der Breitheck" in Idar-Oberstein auf. Innerhalb des Tatobjektes wurden verschiedene Behältnisse angegangen, diese durchsucht oder versucht diese zu öffnen. Die Täter entwendeten bei diesem Einbruch Bargeld, eine hochwertige Handtasche und einen hochwertigen Schal. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der entstandene Sachschaden im Bereich eines unteren fünfstelligen Eurobetrages liegen. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Polizei sucht Zeugen

Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kripo in Trier unter der Rufnummer 06 51 / 97 79 22 62, an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 0 67 81 / 56 86 70 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden. Im Zusammenhang mit dem hier gemeldeten aktuellen Wohnungseinbruchsdiebstahl weist die Polizei nochmals auf die Möglichkeit einer für die Bürger kostenlosen Einbruchsberatung hin. Hier werden mögliche Schwachstellen von fachkundigen Beamten analysiert und Verbesserungstipps gegeben. Für diesen Service der Polizei steht den Bürgern das Beratungszentrum des Polizeipräsidium Trier unter der Telefonnummer 06 51 / 20 15 75 66 zur Verfügung.