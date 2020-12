Neue Intensivstation am Klinikum erÃ¶ffnet

It is a see here because they charge a great deal of money for horrible papers. Do not make the same mistake. Pick another service! Moderner, größer und heller präsentieren sich jetzt vier Einzel- und zwei Mehrbettzimmer sowie ein

Eingriffsraum auf einer Fläche von 460 Quadratmetern. Die neue Station bietet Platz für bis zu zwölf

Patientinnen und Patienten, einen offen gestalteten und zentral gelegenen Pflegestützpunkt sowie

mehrere Computerarbeitsplätze für Ärzte und Pflegepersonal. Die vier Einzelzimmer sind durch

Schleusen und spezielle technische Voraussetzungen zur Isolierung von Patienten mit infektiösen

Erkrankungen geeignet.

Alle Behandlungsplätze mit Beatmungsgeräten

Alle Behandlungsplätze sind mit Beatmungsgeräten ausgestattet, ein

wichtiger Aspekt insbesondere für den Fall, dass zusätzliche Behandlungsplätze für Covid-19-

Patienten notwendig sind. „Unsere neue Station bedeutet für schwer kranke Patientinnen und

Patienten sowie deren Angehörige nicht nur einen deutlichen Gewinn an Komfort. Sie verbessert

gleichzeitig auch die Arbeitsbedingungen des ärztlichen und pflegerischen Personals und führt

letztlich zu einer höheren Behandlungsqualität“ freut sich Chefarzt Dr. med. Andreas Thierbach und

ergänzt: „Wir sind sehr froh darüber, dass wir als Ärzte und Pflegekräfte von Seiten der

Geschäftsführung und Klinikleitung schon in der Planungsphase mit eingebunden wurden, um so

die späteren Arbeitsabläufe optimal darstellen und erleichtern zu können.“