Georg-Weierbach: Ölwechsel auf Wiese durchgeführt

Schnelltestzentrum in Remagen eingerichtet

Remagen. Die kostenlosen Schnelltests können ab sofort täglich in Remagen in Anspruch genommen werden.Die Stadt Remagen hat in Zusammenarbeit mit dem DRK Ortsverein Remagen ein Schnelltestzentrum in den Räumlichkeiten des DRK (Alte Str. 59, Remagen) eingerichtet. Die Tests werden ab sofort täglich zu folgenden Zeiten angeboten: Sonntags bis…