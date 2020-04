Im Kampf gegen Corona: Cochem sperrt Parkplätze +Mit Video+

Cochem. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus gehen Stadt- und Verbandsgemeinde Cochem außergewöhnliche Wege: Seit gestern sind am Moselufer der Touristenmetropole Cochem alle großen Parkplätze gesperrt. Die Verantwortlichen rechtfertigen dies mit Schutzmaßnahmen vor dem Corona-Virus. Es sollen so größere Menschenansammlungen oder etwa Schlangen vor Eisdielen verhindert werden. Am vergangenen Wochenende, so VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz, war es teilweise zu größeren Menschenansammlungen gekommen. Dies gelte es zu verhindern. Doch dies sind nicht die einzigen Maßnahmen der Behörden. Bürgermeister Lambertz kündigt zudem umfangreiche Kontrollen des Ordnungsamtes an Ostern an. Siehe auch: Video!Im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus gehen Stadt- und Verbandsgemeinde Cochem außergewöhnliche Wege: Seit gestern sind am Moselufer der Touristenmetropole Cochem alle großen Parkplätze gesperrt. Die Verantwortlichen rechtfertigen dies mit…

