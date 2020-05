Polizei vollstreckt Haftbefehl in Idar-Oberstein

Fahrer übersieht Fußgänger beim Ausparken

Daun. Am Freitagmorgen kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Daun zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger. Auf dem Parkplatz eines Dauner Getränkemarktes wollte am Freitagmorgen, 15. Mai, gegen 10.35 Uhr, ein 81-jähriger Autofahrer aus der Region mit seinem Fahrzeug rückwärts ausparken und übersah dabei einen Fußgänger. Durch den Aufprall auf das Fahrzeug…