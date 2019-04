Polizist stürzt 8 Meter in die Tiefe

Einbrecher in Rheder und Dürscheven unterwegs

Kreis Euskirchen. Schmuck und Bargeld erbeuteten Diebe am Sonntagvormittag, 31. März, bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße in Zülpich-Dürscheven. Bereits am Samstagabend, 30. März, waren Unbekannte in ein Haus in Euskirchen-Rheder eingedrungen und hatten unter anderem Schmuck erbeutet.