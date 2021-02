Polizistin gebissen, SanitÃ¤ter ins Gesicht gespuckt

9664 Kilometer für die Hilfsgruppe gelaufen

You have already written the results for your paper and formatted and put together the figures, too. The next big step is to write the discussion. Lets accept this: go now is daunting, and sometimes the most difficult and thought-provoking part is writing the discussion section. It is the last part of your paper, in which you summarize your findings in light of the current Eicks. „Ein Wahnsinnsergebnis“, konstatierte Willi Greuel, der Vorsitzende der Hilfsgruppe Eifel, als ihm das Mutter-Tochter-Gespann Carmen und Annika Karwanska im Schatten der Eickser Burg einen Spendenscheck über 17.053,45 Euro übergab. Bei der Spende handelte es sich den Erlös des ersten virtuellen St.-Nikolaus-Spendenlaufs am ersten Adventswochenende, den Carmen und Annika Karwanska aus Eicks zugunsten der Hilfsgruppe Eifel organisiert hatten.