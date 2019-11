Klaus Desinger 14. November 2019 Artikel teilen





Starker Start für kleine Helden

Welt-Frühgeborenen-Tag am Klinikum

Idar-Oberstein Stadt. Anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tags am 17. November nimmt die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Idar-Oberstein zum ersten Mal an der Aktion „Starker Start für kleine Helden“ teil. Am Sonntagnachmittag informieren von 14 bis 17 Uhr Kranken- und Kinderkrankenschwestern der Frühgeborenen-Station an einem Infostand im Foyer des Klinikums rund um das Thema Frühgeburt und die Besonderheiten in der Pflege der allerkleinsten Patienten.