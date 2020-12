StraÃŸensperrungen in Idar

Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Sinzig. Am Freitag, 4. Dezember, gegen 13.15 Uhr, kam es zu einem Unfall in Sinzig am Fußgängerüberweg in der Barbarossastraße.Zwei Kinder überqueren auf ihren Rollern den Fußgängerüberweg, als ein zuvor stehendes Fahrzeug anfährt und mit einem der beiden Kinder kollidiert. Dieses Kind stürzt nach links gegen das zweite Kind, wodurch beide zu Fall kommen und sich leichte…