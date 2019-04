Verwaltungsgebäude werden energetisch saniert

Drei Tresore aufgeflext

Mayen. In der Nacht zum Sonntag, 7. April, ist in ein Autohaus in der Kelberger Straße in Mayen eingebrochen worden. Unbekannte Täter kletterten an einer im rückwärtigen Bereich des Firmengebäudes angebrachten Regenrinne auf das Dach. Hier hebelten sie das Fenster zu einem Büro des Obergeschosses auf. Zudem wurden zwei Dachluken von außen geöffnet. Im Gebäude…