Warm up für das erste Rockfest

Auf der Bühne stehen die Bands Acres, Parting Gift, Im Am Noah, Shellz, Tripsitter, Takeover und als Special Guest die King Nugget Gang. Einlass zu dem Festival, das sich an Jugendliche und junge Erwachsene richtet, ist ab 16 Uhr. Karten gibt es ab sofort in allen WochenSpiegel-Geschäftsstellen. Für die Besucher stehen kostenlose Shuttlebusse nach Idar-Oberstein und in alle Stadtteile zur Verfügung.

Zur Einstimmung auf das Rockfest findet am Samstag, 24. August 2019, um 20.30 Uhr im Jugendtreff am Markt eine Warm Up Show mit den Bands Kantholz, The Navesink Banks und der in Idar-Oberstein ansässigen Formation Revolution Inc. statt. An diesem Abend wird es auch Tickets für das Diamond City Rockfest geben. Einlass zur Warm Up Party ist ab 20 Uhr, der Eintritt an der Abendkasse kostet 5 Euro.