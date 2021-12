Wird Elena aus Idar-Oberstein das neue Supertalent?

Direkt in der ersten Folge der diesjährigen Staffel hat das kleinen Operntalent Elena Turcan alle umgehauen. Juror Michael Michalsky war so begeistert, dass er die erst 10-Jährige per Goldenem Buzzer direkt ins Finale schickte. Was die Zuschauer:innen dieses Mal von ihr erwarten dürfen? „Ich möchte dieses Mal ein Lied singen, das den Leuten, besonders in diesen schweren Zeiten, ein bisschen Linderung bringen könnte. Und das auch zu dieser schönen Adventszeit sehr gut passt. Ich möchte, dass wir alle eine gute Show liefern und dass wir alle, Teilnehmer und Zuschauer, super schöne Erinnerungen haben werden.“