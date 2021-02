Kastellaun: Einbrecher verletzt sich auf der Flucht schwer

Großer Bahnhof für Oberwinter

Oberwinter. Seit Montagmorgen, 8. Februar, hält die zum Rhein-Ruhr-Express (RRX) gehörende Regional-Express-Linie RE 5 auch an den modernisierten Bahn-steigen in Oberwinter.