Feuer in GemÃ¼nden: 90-JÃ¤hrige verletzt

Are you thinking, Writing Osgi Service online! If your hands are full and you cant get to your homework and class assignments Gegen 5 Uhr früh ging bei der Feuerwehr die Meldung über einen Gebäudebrand im Gemündener Ahornweg ein. Die Wehren aus Gemünden, Kirchberg und Simmern brachten das Feuer unter Kontrolle.

Coursework Point is the renowned & best coursework writing service in UK & , our coursework writers are graduated from leading universities. Die Feuerwehr geht von einem Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro aus. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.