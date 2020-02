Hahn: Ein Flug - zwei Haftbefehle

"Sabine" sorgte für 46 Einsätze

Ahr. In Ahrweiler wurde ein Dach teilweise abgedeckt.Das Sturmtief "Sabine" hat in der Nacht auf Montag für insgesamt 46 Einsätze der Feuerwehren im Kreis Ahrweiler gesorgt. Es kam zeitweise zu Stromausfällen in den Ortsteilen Gelsdorf, Vettelhoven und Bölingen der Gemeinde Grafschaft sowie in den…