Glück gehabt: Unverletzt trotz Überschlag

SVE: Pleite beim Tabellenletzten

Stadt Trier. Eintracht-Trier hat nach wettbewerbsübergreifend zehn Partien in Folge wieder eine Niederlage kassiert. Nach einer schwachen ersten Halbzeit unterlag der SVE beim bisherigen Tabellenschlusslicht TuS Mechtersheim mit 1:2 (0:2). Vor 272 Zuschauern im Stadion an der Kirschallee erzielte Tim Garnier den Treffer für die Eintracht, die trotz des Fehlschlags weiterhin in der Spitzengruppe bleibt.