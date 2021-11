Hochstetten-Dhaun: Umgehungsstrecke ist fast fertig

Entwicklung am Hahn: Boch denkt an Drei-Stufen-Modell

Hunsrück/Nahe. Am Donnerstag diskutiert der rheinland-pfälzische Landtag die aktuelle Situation am Flughafen Hahn. Vor der Debatte wirbt Volker Boch, Landratskandidat im Rhein-Hunsrück-Kreis, für eine konzeptionelle Betrachtung der Perspektiven am Hahn. „Es sollte jetzt nicht um neue Negativspekulationen oder politische Schuldzuweisungen gehen, sondern um die Zukunft am Hahn“, sagt Volker Boch.

