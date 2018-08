Kirn: Drei Verletzte bei nächtlichem Unfall

In Folge dessen kollidiert er mit der Leitplanke und überschlägt sich mehrfach auf dem dahinter liegenden Grundstück. Hierbei werden eine weitere Leitplanke und ein Gartentor nebst Zaun beschädigt. Der Fahrer und der Beifahrer werden schwerverletzt mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche in ein Krankenhaus in Idar-Oberstein verbracht. Der leichtverletzte Insasse kommt in das Krankenhaus Kirn. Insgesamt entsteht ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 50 000 Euro. Die Feuerwehren Kirn, Bad Sobernheim und Hennweiler waren mit insgesamt 31 Mann im Einsatz. Weiterhin wurden die Verletzten durch drei Rettungswagen versorgt.