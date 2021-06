Ortsumgehung Hochstetten-Dhaun aus Vogelperspektive (Video)

Ebenfalls Ende dieses Monats wird der Verkehr vom Kreisel in Simmertal bis zur neuen großen Brücke auf die neue Trasse der B 41 verlegt und von dem momentan genutzten Radweg runter. Für Baufahrzeuge ist die neue Brücke bereits befahrbar, dort laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Das Bauwerk wird abgedichtet und die Randkappen der Brücke betoniert. Dann muss die Entscheidung noch getroffen werden, ob zuerst der Gussasphalt aufgetragen wird oder erst die Lärmschutzwände installiert werden. „Ein Lob an die Geduld der Anlieger und Verkehrsteilnehmer, aber auch an das Team um Polier Mario Hahn für den unermüdlichen Einsatz, trotz laufendem Verkehr. Wir als Ortsgemeinde sind froh, dass es in den kommenden Wochen los geht mit dem Bau der Lärmschutzwand an der Bahnlinie entlang. Auch der Projektabschluss rückt nun endlich näher“, so Ortsbürgermeister Hans Helmut Döbell.

Verkehrsbeeinträchtigungen am 16. und 17. Juni

Die östliche Anschlussstelle der B 41 an Hochstetten-Dhaun wird übrigens erst fertig gebaut, nachdem der Verkehr über die neue Trasse geführt wird. Am 16. und 17. Juni 2021 kann es im Zuge des Neubaus der Ortsumgehung von Hochstetten-Dhaun zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Grund ist der erforderliche Rückbau des Traggerüstes für den Überbau der Brücke über die Bahnlinie am Ortsausgang von Hochstetten in Richtung Simmertal. Hierzu ist es erforderlich, die B 41 in diesem Bereich halbseitig zu sperren. Der Verkehr wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die zu erwartenden Beeinträchtigungen.