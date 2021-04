Schockanruf bei Seniorin (91): Nachbarin schreitet ein

"Dreck-weg-Tag" in Reil: Kampf gegen den Müll

Reil. Achtlos weggeworfener Müll ist nicht neu. Doch Dagmar Barzen, Beigeordnete der Ortsgemeinde Reil bemerkte, dass es seit der Pandemie in der Region schlimmer geworden ist. Daher wurde auch in diesem Jahr der »Dreck-weg-Tag« in Reil durchgeführt.