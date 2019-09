Unfall im Kellenbachtal: Motorradfahrer schwer verletzt

Norbert Beck: "Service ist sexy"

Stadt Trier. "Die persönliche Begegnung mit dem Kunden - die face-to-face- Situation - ist der wichtigste Erfolgsfaktor im Verkauf und das wichtigste Instrument der Kundenbindung", so das Fazit des deutschlandweit bekannten Experten für Emotionsmarketing, Norbert Beck, bei seinem Vortag vor rund 100 Gästen von Wochenspiegel und Volksbank Trier im Best Western Hotel in Trier am Donnerstagabend. Beck bekräftigte, dass trotz Internet und aller technischen Informationsmöglichkeiten 90 Prozent aller Kaufentscheidungen weltweit über allle Branchen hinweg und trotz großer regionaler Unterschiede durch überzeugende face-to-face Kontakte zustande kommen und ermunterte die Teilnehmer der Veranstaltung im Verkaufsgespräch die richtigen Kaufknöpfe im Kundenkopf zu drücken und so ihre lokalen Umsätze zu steigern und die Kundenbindung zu stärken. Alles unter dem Motto: "Service ist sexy". Ausführlicher Bericht folgt. Interview mit Norbert Beck im Video.