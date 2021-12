Verkehr fließt auf der neuen Ortsumgehung (Video)

Die 1,6 Kilometer lange Umgehung der B 41 verläuft nun südlich der Ortslage Hochstetten-Dhaun über zwei Brücken. „Leider ist dies aber nur eine Verkehrsumlegung und keine endgültige Freigabe“, betonte Döbell. Wenn in den kommenden Monaten die Arbeiten an beiden Ortseingänge abgeschlossen sind, wird die Richtungsfahrbahn in Richtung Idar-Oberstein noch einmal in den Ort verlegt. Da die Lärmschutzwand auf dem Brückenbauwerk nachträglich aufgebaut wird, diese Arbeiten können nur unter einer Teilsperrung erfolgen. Das Material war durch Lieferproblemen nicht rechtszeitig auf der Baustelle eingetroffen. Am 16. Dezember wird am westlichen Ortseingang ein 30 Tonnen schwerer Betonschacht eingebaut.