Bargeld und Drogen sichergestellt

Update: Fahndung aus der Luft

Mayen. Ein Polzeihubschrauber ist am Freitagabend, 14. September, bei einer Fahndung in Mayen zum Einsatz gekommen.Gegen 20 Uhr ereignete sich in der Polcher Straße in Mayen ein Verkehrsunfall. Ein stadtauswärts fahrender Kastenwagen wurde von einem entgegenkommenden "VW Phaeton", der auf die Gegenfahrbahn kam, gerammt. Der Kastenwagen war nach dem Unfall nicht…