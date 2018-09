Diese beiden Herren bringen Glück

Die beiden Schornsteinfegermeister Dennis Conradi und Harald Römer veranstalten auch in diesem Jahr wieder zum Handwerker- und Bauernmarkt in Kirn am 7. Oktober eine große Tombola mit vielen Preisen zugunsten der Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“.

Die Lose (Stückpreis: 1 Euro) sind vorab bei der Genussgalerie in Kirn und am Markt am Stand der C & R Energie- und Abgastechnik erhältlich. Außerdem sind die beiden Schornsteinfeger wie gewohnt am Sonntag, 7. Oktober, zu Fuß auf dem Markt unterwegs, um die Lose zu verkaufen. Die Erlöse aus der Tombola kommen der Soonwaldstiftung "Hilfe für Kinder in Not" zugute.