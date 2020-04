Gleich zwei Männer ohne Führerschein unterwegs

Diesbezüglich wurde er bereits mehrmals beanzeigt, was seine Einsicht scheinbar nicht gefördert zu haben scheint. Gegen 19 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto fahrend in Hahnenbach angetroffen und kontrolliert. Auch hier war den Einsatzkräften bereits bekannt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch gegen ihn wurde nun zum wiederholten Male ein Strafverfahren eröffnet. In beiden Fällen wird geprüft werden müssen, ob eine Einziehung der Autos möglich ist, um weitere Straftaten zu verhindern.